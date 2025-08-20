Exige Memo Valencia cancelar consulta en San Miguel del Monte; asegura injerencia de grupos delictivos

En conferencia de prensa, sin presentar pruebas y como denuncia pública, el priista también solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que investigue al jefe de Tenencia, Enrique Fuerte Facio, por supuestamente tener familiares en puestos de confianza al interior de una célula criminal.

"No pido que se posponga la consulta en la tenencia de San Miguel del Monte, solicito que se cancele, porque están las manos del Sierra 1 metidas ahí; están utilizando el temor que infunden ante la población para disponer de recursos públicos para sus actividades ilícitas y también solicitar a la Fiscalía que investigue al jefe de Tenencia", subrayó.

Enfatizó que espera que al realizar la denuncia pública sirva para que las autoridades hagan lo correspondiente e investiguen lo anteriormente expuesto.

rmr