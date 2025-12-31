Exhorta Arzobispo de Morelia a no delegar la construcción de la paz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un llamado puntual a no delegar la construcción de la paz, el Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, encabezó la eucaristía en la Víspera del Año Nuevo.

Desde la Catedral de Morelia, monseñor dio su mensaje de Año Nuevo, donde enfatizó que para alcanzar la gracia de ser mejores personas y crear una nueva humanidad, se tienen que caminar como promotores y artesanos de la justicia, la reconciliación, el perdón y la paz.

"El paso del 2025 al 2026 nos invita a mirar la realidad de la historia, la sociedad presenta desafíos, la violencia que hiere a las familias, la inseguridad que da miedo, la pobreza que limita oportunidades y el individualismo que debilita el tejido social en las instituciones públicas y privadas", dijo.

Señaló que es necesario se protagonistas de la reconciliación y construcción, donde se logre perdonar para poder generar la paz.

"Exhorto a no delegar la construcción de la paz; la paz comienza en la familia, en el barrio, en las escuelas, en el trabajo, en la manera en la que hablamos y el trato cotidiano con cada uno de los hermanos", agregó.

Finalmente, dijo que este Año Nuevo es una oportunidad para fortalecer a las comunidades, sanar las heridas, reconstruir la confianza y caminar juntos por la construcción de la paz.

BCT