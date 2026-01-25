Exceso de velocidad delata a pareja en Ferrari robado en Morelia; están detenidos

Durante la revisión, se confirmó que el automóvil era un Ferrari 488 GTB con reporte de robo vigente en los Estados Unidos. En tanto, al conductor, identificado como Mario "N", se le encontró entre sus pertenencias un arma corta calibre 9 milímetros.

Tanto el conductor como su acompañante fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad competente, junto con el vehículo y el arma asegurada, para definir su situación legal.

La acción generó expectación entre transeúntes, dado que el aseguramiento ocurrió en una de las zonas más transitadas de la capital. Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad y la prevención de delitos de alto impacto.

rmr