Exceso de velocidad delata a pareja en Ferrari robado en Morelia; están detenidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una pareja que circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida Acueducto de Morelia fue detenida por elementos de la Guardia Civil, luego de que el vehículo Ferrari en el que viajaban resultó con reporte de robo internacional. Además, el conductor portaba un arma de fuego.
El aseguramiento ocurrió alrededor de las 15:30 horas de este domingo. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán confirmó el hecho a través de redes sociales, donde el titular de la dependencia, José Antonio Cruz Medina, detalló que se trató de una acción preventiva derivada de una falta administrativa por exceso de velocidad.
Durante la revisión, se confirmó que el automóvil era un Ferrari 488 GTB con reporte de robo vigente en los Estados Unidos. En tanto, al conductor, identificado como Mario "N", se le encontró entre sus pertenencias un arma corta calibre 9 milímetros.
Tanto el conductor como su acompañante fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad competente, junto con el vehículo y el arma asegurada, para definir su situación legal.
La acción generó expectación entre transeúntes, dado que el aseguramiento ocurrió en una de las zonas más transitadas de la capital. Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad y la prevención de delitos de alto impacto.
