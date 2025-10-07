¡Evita robos! Reitera Policía de Morelia acompañamiento gratuito para acudir al banco
Morelia

La corporación municipal recordó que el servicio está disponible sin costo para quienes realicen retiros o depósitos de dinero en Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía de Morelia lanzó una invitación a la ciudadanía para hacer uso del servicio gratuito de acompañamiento bancario, con el objetivo de prevenir robos y garantizar la seguridad de las personas que realizan retiros o depósitos de dinero en instituciones financieras de la capital michoacana.

De acuerdo con la corporación, este servicio permite que elementos policiales acompañen a los ciudadanos hasta los bancos o comercios donde realizarán sus transacciones, brindando protección y tranquilidad durante el trayecto.

Las y los interesados pueden agendar su acompañamiento comunicándose o enviando mensaje vía WhatsApp al número 443 113 5000, disponible de forma gratuita para cualquier persona que lo solicite.

“No arriesgues tu seguridad, hazlo acompañado”, exhortó la dependencia municipal a través de sus redes sociales oficiales, destacando que la medida busca prevenir delitos como asaltos o robo a cuentahabiente, especialmente en fechas con alta movilidad económica.

El servicio forma parte de las estrategias de prevención y proximidad social implementadas por el Gobierno de Morelia, encabezado por Alfonso Martínez Alcázar, para reforzar la seguridad ciudadana y fomentar la confianza entre la población y las autoridades.

