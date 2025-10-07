¡Evita robos! Reitera Policía de Morelia acompañamiento gratuito para acudir al banco

De acuerdo con la corporación, este servicio permite que elementos policiales acompañen a los ciudadanos hasta los bancos o comercios donde realizarán sus transacciones, brindando protección y tranquilidad durante el trayecto.

Las y los interesados pueden agendar su acompañamiento comunicándose o enviando mensaje vía WhatsApp al número 443 113 5000, disponible de forma gratuita para cualquier persona que lo solicite.

“No arriesgues tu seguridad, hazlo acompañado”, exhortó la dependencia municipal a través de sus redes sociales oficiales, destacando que la medida busca prevenir delitos como asaltos o robo a cuentahabiente, especialmente en fechas con alta movilidad económica.