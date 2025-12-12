Evita robos: pide acompañamiento policial gratis para ir al banco en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para prevenir robos a cuentahabientes, la Policía de Morelia ofrece a la ciudadanía un servicio gratuito de acompañamiento bancario, ideal para quienes retiran, depositan o trasladan fuertes cantidades de efectivo.
A través de una publicación en redes sociales, la corporación municipal invitó a la población a solicitar este apoyo de seguridad, el cual está disponible antes o después de realizar operaciones bancarias, sin costo y de forma directa.
“Nuestros oficiales te apoyan en el traslado antes o después de tu operación, sin costo y de manera directa”, se lee en el comunicado de la Policía de Morelia.
Las y los interesados pueden pedir el acompañamiento con una llamada o mensaje vía WhatsApp al número 443 113 5000, mismo que funciona las 24 horas del día, según lo informado por la dependencia.
Este tipo de servicios son especialmente relevantes durante temporadas en las que hay mayor flujo de efectivo, como el pago de aguinaldos, bonos o ventas navideñas, momentos en los que incrementa el riesgo de asaltos en la vía pública o tras salir del banco.
SHA