Evita robos: pide acompañamiento policial gratis para ir al banco en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para prevenir robos a cuentahabientes, la Policía de Morelia ofrece a la ciudadanía un servicio gratuito de acompañamiento bancario, ideal para quienes retiran, depositan o trasladan fuertes cantidades de efectivo.

A través de una publicación en redes sociales, la corporación municipal invitó a la población a solicitar este apoyo de seguridad, el cual está disponible antes o después de realizar operaciones bancarias, sin costo y de forma directa.

“Nuestros oficiales te apoyan en el traslado antes o después de tu operación, sin costo y de manera directa”, se lee en el comunicado de la Policía de Morelia.