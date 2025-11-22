Evita problemas: plataformas como Uber y Didi, fuera de la central camionera de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si estás por viajar o llegar a la ciudad por la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM), toma precauciones: ya no está permitido abordar servicios de plataformas digitales como Uber, Didi o Indriver dentro de las instalaciones de la central.

De acuerdo con un aviso oficial colocado en la zona de descenso, la administración señala que la terminal es propiedad privada, por lo que se prohíbe el servicio de transporte privado con chofer desde el interior del recinto.