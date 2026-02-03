¡Evita multas! Así puedes renovar tu permiso para cajón exclusivo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia invita a la ciudadanía a mantener vigente su licencia de cajón de accesibilidad universal, un documento indispensable para asegurar el uso correcto y legal de estos espacios exclusivos para personas con discapacidad.
Estos cajones están destinados exclusivamente a vehículos con el permiso oficial y placa correspondiente. Renovar tu licencia ayuda a garantizar que estos lugares no sean ocupados de manera indebida.
📍 Dirección:
Centro Administrativo de Morelia
Eduardo Ruíz #570, Col. Centro
📅 Horario de atención:
Lunes a viernes
🕘 De 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Mantener vigente esta licencia permite identificar y respetar los espacios destinados a personas con discapacidad, promoviendo una ciudad más accesible e inclusiva. Además, evita sanciones y garantiza que el permiso siga siendo válido en inspecciones o actualizaciones.
✅ Recuerda: contar con tu VoBo actualizado es clave para proteger el derecho a la movilidad de quienes más lo necesitan.
Puedes enviar un mensaje por WhatsApp al 443 93 97 258 para recibir orientación o aclarar cualquier información sobre el trámite.
