¡Evita multas! Así puedes renovar tu permiso para cajón exclusivo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia invita a la ciudadanía a mantener vigente su licencia de cajón de accesibilidad universal, un documento indispensable para asegurar el uso correcto y legal de estos espacios exclusivos para personas con discapacidad.

Estos cajones están destinados exclusivamente a vehículos con el permiso oficial y placa correspondiente. Renovar tu licencia ayuda a garantizar que estos lugares no sean ocupados de manera indebida.