Morelia

¡Evita multas! Así puedes renovar tu permiso para cajón exclusivo en Morelia

El trámite es sencillo y ayuda a conservar tu derecho a usar cajones exclusivos
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia invita a la ciudadanía a mantener vigente su licencia de cajón de accesibilidad universal, un documento indispensable para asegurar el uso correcto y legal de estos espacios exclusivos para personas con discapacidad.

Estos cajones están destinados exclusivamente a vehículos con el permiso oficial y placa correspondiente. Renovar tu licencia ayuda a garantizar que estos lugares no sean ocupados de manera indebida.

¿Cómo renovar tu licencia?

📍 Dirección:
Centro Administrativo de Morelia
Eduardo Ruíz #570, Col. Centro

📅 Horario de atención:
Lunes a viernes
🕘 De 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

¿Por qué es importante?

Mantener vigente esta licencia permite identificar y respetar los espacios destinados a personas con discapacidad, promoviendo una ciudad más accesible e inclusiva. Además, evita sanciones y garantiza que el permiso siga siendo válido en inspecciones o actualizaciones.

✅ Recuerda: contar con tu VoBo actualizado es clave para proteger el derecho a la movilidad de quienes más lo necesitan.

📱 ¿Tienes dudas?

Puedes enviar un mensaje por WhatsApp al 443 93 97 258 para recibir orientación o aclarar cualquier información sobre el trámite.

SHA

grid
accesibilidad universal
licencia de estacionamiento
cajón exclusivo discapacidad

