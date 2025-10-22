¡Evita la zona! Bloqueo en avenida Madero, en zona de Las Tarascas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía de Morelia informó sobre el cierre temporal de la avenida Madero, a la altura de la fuente de Las Tarascas, debido a la presencia de un grupo de personas que bloquea el paso vehicular, como parte de una manifestación.
En la imagen compartida por las autoridades se observa a un grupo de personas atravesando la vialidad.
La corporación municipal exhortó a los ciudadanos a conducir con precaución, así como considerar rutas alternas, ya que la zona suele registrar alta afluencia vehicular, especialmente en horarios pico.
Hasta el momento, no se ha informado el tiempo estimado del cierre. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales.
SHA