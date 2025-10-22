¡Evita la zona! Bloqueo en avenida Madero, en zona de Las Tarascas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía de Morelia informó sobre el cierre temporal de la avenida Madero, a la altura de la fuente de Las Tarascas, debido a la presencia de un grupo de personas que bloquea el paso vehicular, como parte de una manifestación.

En la imagen compartida por las autoridades se observa a un grupo de personas atravesando la vialidad.

La corporación municipal exhortó a los ciudadanos a conducir con precaución, así como considerar rutas alternas, ya que la zona suele registrar alta afluencia vehicular, especialmente en horarios pico.