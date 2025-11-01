¡Evita el tráfico! Estas calles estarán cerradas por Día de Muertos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia anunció cierres viales temporales en distintas zonas cercanas a panteones de la capital michoacana, a fin de garantizar la seguridad de visitantes y mantener el orden vehicular durante estas fechas.
Los cortes de circulación se aplicarán en puntos estratégicos donde se espera alta afluencia de personas y la instalación de comercio relacionado con la festividad.
Panteón Municipal
Calzada Arnulfo Ávila (cierre total en ambos sentidos).
Av. La Huerta (cierre parcial en el carril lateral).
Av. Francisco J. Múgica (cierre total de los carriles norte).
Panteón Jardines del Tiempo (Gayosso)
Cierre parcial en lateral de Periférico, a la altura de Av. Fuentes de Morelia.
Panteón Santa María de Guido
Cierre parcial sobre Calle Juan Ruiz de Alarcón, entre Calle Manuel Gutiérrez Nájera y Calle Francisco González Bocanegra.
Zona La Harinera
Cierre de circulación en el lateral de Av. Nocupétaro, cerca de Av. Guadalupe Victoria.
La dependencia municipal exhortó a la población a anticipar traslados, utilizar vías alternas y respetar las indicaciones del personal de tránsito que estará presente en las zonas afectadas. También se recomienda seguir la señalización colocada para prevenir accidentes y agilizar la movilidad.
“Agradecemos su comprensión y colaboración para mantener el orden y la seguridad vial durante estas fechas”, indicó la Secretaría a través de sus redes sociales.
Los operativos permanecerán activos durante los días de mayor afluencia, especialmente entre el 1 y 2 de noviembre, por lo que se pide a la ciudadanía tomar precauciones.
