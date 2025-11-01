Morelia

¡Evita el tráfico! Estas calles estarán cerradas por Día de Muertos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia anunció cierres viales temporales en distintas zonas cercanas a panteones de la capital michoacana, a fin de garantizar la seguridad de visitantes y mantener el orden vehicular durante estas fechas.

Los cortes de circulación se aplicarán en puntos estratégicos donde se espera alta afluencia de personas y la instalación de comercio relacionado con la festividad.

Panteón Municipal

  • Calzada Arnulfo Ávila (cierre total en ambos sentidos).

  • Av. La Huerta (cierre parcial en el carril lateral).

  • Av. Francisco J. Múgica (cierre total de los carriles norte).

Panteón Jardines del Tiempo (Gayosso)

  • Cierre parcial en lateral de Periférico, a la altura de Av. Fuentes de Morelia.

Panteón Santa María de Guido

  • Cierre parcial sobre Calle Juan Ruiz de Alarcón, entre Calle Manuel Gutiérrez Nájera y Calle Francisco González Bocanegra.

Zona La Harinera

  • Cierre de circulación en el lateral de Av. Nocupétaro, cerca de Av. Guadalupe Victoria.

La dependencia municipal exhortó a la población a anticipar traslados, utilizar vías alternas y respetar las indicaciones del personal de tránsito que estará presente en las zonas afectadas. También se recomienda seguir la señalización colocada para prevenir accidentes y agilizar la movilidad.

Agradecemos su comprensión y colaboración para mantener el orden y la seguridad vial durante estas fechas”, indicó la Secretaría a través de sus redes sociales.

Los operativos permanecerán activos durante los días de mayor afluencia, especialmente entre el 1 y 2 de noviembre, por lo que se pide a la ciudadanía tomar precauciones.

mrh

Día de Muertos
cierres viales

