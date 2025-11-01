¡Evita el tráfico! Estas calles estarán cerradas por Día de Muertos en Morelia

Panteón Santa María de Guido

Cierre parcial sobre Calle Juan Ruiz de Alarcón, entre Calle Manuel Gutiérrez Nájera y Calle Francisco González Bocanegra.

Zona La Harinera

Cierre de circulación en el lateral de Av. Nocupétaro, cerca de Av. Guadalupe Victoria.

La dependencia municipal exhortó a la población a anticipar traslados, utilizar vías alternas y respetar las indicaciones del personal de tránsito que estará presente en las zonas afectadas. También se recomienda seguir la señalización colocada para prevenir accidentes y agilizar la movilidad.

“Agradecemos su comprensión y colaboración para mantener el orden y la seguridad vial durante estas fechas”, indicó la Secretaría a través de sus redes sociales.

Los operativos permanecerán activos durante los días de mayor afluencia, especialmente entre el 1 y 2 de noviembre, por lo que se pide a la ciudadanía tomar precauciones.

mrh