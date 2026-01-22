Morelia

¿Circulas por la salida a Pátzcuaro? Habrá cierres viales desde este viernes
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán (SCOP) anunció cierres parciales de carriles en la zona del Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro, en Morelia, como parte de los trabajos de infraestructura que se llevan a cabo en el área.

🕒 Fechas y horarios de cierres:

🚧Viernes 23 enero

Horario: 06:00 - 11:00

  • Ampliación carril de confinamiento sobre Periférico, dirección Policía y Tránsito hacia Casa Michoacán.-Cierres intermitentes sobre carriles de Periférico.

Horario: 02:00 - 13:00

  • Ampliación de carril de confinamiento sobre calzada La Huerta en dirección Morelia Centro hacia salida a Pátzcuaro

🚧Viernes 23 y Sábado 24 de enero

Horario: 21:00 - 05:00

  • Cierre total de gasa de incorporación de llegada Pátzcuaro a Periférico dirección Policía y Tránsito

  • Cierre total de carriles de Periférico dirección Costco hacia Policía y Tránsito

  • Cierre total de carril sobre calzada La Huerta dirección Morelia Centro hacia Pátzcuaro

  • Cierre total de gasa de incorporación de calzada La Huerta a Periférico dirección Costco

📍 Zona afectada:

Los trabajos corresponden a la construcción del Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro, una obra que busca mejorar el flujo vehicular en una de las arterias más importantes al sur de la capital michoacana, que conecta con centros comerciales, hospitales y vialidades clave como Periférico Paseo de la República y Avenida Camelinas.

🚧 También habrá cierre nocturno por montaje de trabes en el PSF Independencia

Además, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán informó otro cierre vial importante:

  • Ubicación: Periférico de Morelia, sentido Fiscalía → Salida a Pátzcuaro

  • Motivo: montaje de trabes del Paso Superior Ferroviario (PSF) Independencia

  • Horario:
    🔹 Desde las 22:00 horas del jueves 22 de enero
    🔹 Hasta las 05:00 horas del viernes 23 de enero

Durante ese lapso, se implementará paso alterno sobre el otro cuerpo de la vialidad, por lo que se recomienda precaución al transitar por el área.

