¿Circulas por la salida a Pátzcuaro? Habrá cierres viales desde este viernes

📍 Zona afectada:

Los trabajos corresponden a la construcción del Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro, una obra que busca mejorar el flujo vehicular en una de las arterias más importantes al sur de la capital michoacana, que conecta con centros comerciales, hospitales y vialidades clave como Periférico Paseo de la República y Avenida Camelinas.

🚧 También habrá cierre nocturno por montaje de trabes en el PSF Independencia

Además, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán informó otro cierre vial importante:

Ubicación: Periférico de Morelia, sentido Fiscalía → Salida a Pátzcuaro

Motivo: montaje de trabes del Paso Superior Ferroviario (PSF) Independencia

Horario:

🔹 Desde las 22:00 horas del jueves 22 de enero

🔹 Hasta las 05:00 horas del viernes 23 de enero

Durante ese lapso, se implementará paso alterno sobre el otro cuerpo de la vialidad, por lo que se recomienda precaución al transitar por el área.