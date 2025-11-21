¡Evita contratiempos! Habrá cierre vial en el Periférico de Morelia en zona de la FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán (SCOP) informó que se realizará un cierre nocturno de carril en el Periférico de Morelia, a la altura del Paso Superior Ferroviario (PSF) Independencia, debido a trabajos de despunte de pilotes de concreto.

El corte se realizará la noche del viernes 21 de noviembre hasta la madrugada del sábado, con paso alterno habilitado en el carril contrario.

Los trabajos iniciarán a las 21:00 horas del viernes 21 de noviembre y concluirán a las 5:00 horas del sábado 22. Durante este periodo, el tránsito vehicular en el sentido Fiscalía–Salida a Pátzcuaro se verá afectado con un cierre de carril, habilitando paso alterno sobre el otro cuerpo vial.

La SCOP exhortó a los automovilistas a tomar precauciones, respetar la señalización y considerar tiempos de traslado más amplios si circulan por esa zona.