¡Evita contratiempos! Cierre nocturno en Calzada La Huerta; revisa rutas alternas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán informó que la Calzada La Huerta permanecerá cerrada en ambos sentidos la noche del 3 al 4 de noviembre, como parte de las obras del Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro.
El cierre comenzará a las 22:00 horas de este lunes 3 de noviembre y concluirá a las 06:00 horas del martes 4, afectando también las rampas de acceso hacia el Periférico, en dirección a la zona de Costco.
Si vas hacia Pátzcuaro:
Usa la calle Encuentro de Maravatío o la rama Calzada La Huerta–Periférico; da vuelta en U en Campo del Gallo o en Capitán Mariano Anzurez.
Si te diriges a Periférico rumbo a Costco:
Toma Encuentro de Maravatío o la misma rama Calzada La Huerta–Periférico y retorna.
Si vienes del interior del estado y vas hacia Calzada La Huerta:
Usa la incorporación a Periférico, da vuelta en U tras el semáforo y entra por la otra rama de Calzada La Huerta.
La SCOP exhorta a los conductores a planear sus rutas con anticipación y seguir las señales de precaución para evitar contratiempos.
SHA