¡Evita contratiempos! Cierre nocturno en Calzada La Huerta; revisa rutas alternas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán informó que la Calzada La Huerta permanecerá cerrada en ambos sentidos la noche del 3 al 4 de noviembre, como parte de las obras del Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro.

El cierre comenzará a las 22:00 horas de este lunes 3 de noviembre y concluirá a las 06:00 horas del martes 4, afectando también las rampas de acceso hacia el Periférico, en dirección a la zona de Costco.

🚧 Rutas alternas sugeridas: