¡Evita contratiempos! Cierre nocturno en Calzada La Huerta; revisa rutas alternas

La SCOP informó que se cerrarán ambos sentidos de Calzada La Huerta y accesos al Periférico rumbo a Costco
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán informó que la Calzada La Huerta permanecerá cerrada en ambos sentidos la noche del 3 al 4 de noviembre, como parte de las obras del Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro.

El cierre comenzará a las 22:00 horas de este lunes 3 de noviembre y concluirá a las 06:00 horas del martes 4, afectando también las rampas de acceso hacia el Periférico, en dirección a la zona de Costco.

🚧 Rutas alternas sugeridas:

  • Si vas hacia Pátzcuaro:
    Usa la calle Encuentro de Maravatío o la rama Calzada La Huerta–Periférico; da vuelta en U en Campo del Gallo o en Capitán Mariano Anzurez.

  • Si te diriges a Periférico rumbo a Costco:
    Toma Encuentro de Maravatío o la misma rama Calzada La Huerta–Periférico y retorna.

  • Si vienes del interior del estado y vas hacia Calzada La Huerta:
    Usa la incorporación a Periférico, da vuelta en U tras el semáforo y entra por la otra rama de Calzada La Huerta.

La SCOP exhorta a los conductores a planear sus rutas con anticipación y seguir las señales de precaución para evitar contratiempos.

