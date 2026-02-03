Eventos políticos en Morelia no son ilegales, pero son indecentes: PRI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, cuestionó la ética de los eventos políticos realizados este domingo en Morelia, entre ellos el organizado por la asociación civil AMA Michoacán y la asamblea estatal de Morena. Aunque reconoció que tales actividades no violan la ley, el dirigente priista las calificó de “indecentes” por aprovechar vacíos legales en el periodo preelectoral para posicionamientos políticos anticipados.

Valencia Reyes hizo referencia a declaraciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien había señalado que los eventos partidistas no son ilegales al no haber iniciado formalmente el proceso electoral. Sin embargo, el líder del PRI enfatizó que la legalidad no equivale a decencia política. El dirigente priista destacó la importancia de la “decencia política” como principio que trasciende colores partidistas y que debería unir a quienes buscan dignificar la vida pública

“Sí, no son ilegales, ¿por qué? Porque uno empieza el periodo electoral, pero no son éticos, son indecentes (...) Necesitamos identificar la política. Y yo se los he dicho, y creo que es que cuando uno busca dignificar la política y hablas de algo tan elemental como la decencia política, creo que no hay colores partidistas que nos dividan, porque todo aquel que busque la decencia política, pues coincidirá con otros partidos políticos”, afirmó Valencia Reyes.

Finalmente, sobre el evento AMA Michoacán -que ha generado especulaciones por su visibilidad y la participación de funcionarios municipales-, el dirigente del PRI se reservó una opinión directa, pero reiteró su postura general sobre la ética en la política.

“Podrán algunos actos ser legales, podrán ser legales pero no estarán violando la ley pero no hay decencia cuando se aprovecha a alguien de un vacío en la ley para hacer eventos de ese tiempo”, concluyó, subrayando que el PRI buscará alianzas manteniendo siempre su dignidad y decencia por delante.

BCT