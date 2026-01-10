EU, sin calidad moral para elegir por Venezuela: michoacanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un pequeño grupo de entre 20 a 30 personas en Michoacán se manifestaron por segunda vez en la ciudad de Morelia, por la intervención de Estados Unidos en Venezuela y afirmaron que el país norteamericano no tiene la calidad moral para decir por la nación sudamericana.
Los manifestantes, integrantes de la Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales (CCAOS) se pronunciaron por las acciones emprendidas por EU desde el pasado 3 de enero cuando atacaron las bases militares en Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro, no obstante, reiteraron que solo hay un trasfondo económico y no una acción genuina por ayudar al país.
El integrante, Antonio García, comentó que Estados Unidos está actuando así por un conflicto económico fuerte con China y con el control de Venezuela y otros países de América Latina pretende recuperarse de la crisis.
"Esto lo están haciendo porque tienen una guerra comercial, un conflicto económico muy fuerte con China. Estados Unidos está perdiendo frente a China. Hoy están tratando de controlar su crisis, su situación de decadencia precisamente con el control sobre América Latina, no solamente político, sino que además se plantea el control de la economía".
Añadió que el presidente de Estados Unidos actúa bajo una política ilegal y arbitraria, que como mexicanos no pueden desconocer, y por ello esta y otras manifestaciones en el territorio, e incluso ciudades de otras naciones.
Por su parte, Lev Velázquez, también agremiado de CCAOS comentó que no solo existe una amenaza contra Venezuela, sino contra otros países como Colombia y México al plantear una incursión territorial bajo el pretexto de que hay un narco estado y no hay control.
"Bueno, ellos (EU) han sido justamente los promotores de las armas, justamente los promotores de la guerra, cuando ellos no tienen ninguna calidad moral para hablar de combatir al crimen, si no lo han hecho en su país, ¿no?, donde hay cárteles, donde se distribuyen drogas, armas, etc", finalizó.
BCT