EU, sin calidad moral para elegir por Venezuela: michoacanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un pequeño grupo de entre 20 a 30 personas en Michoacán se manifestaron por segunda vez en la ciudad de Morelia, por la intervención de Estados Unidos en Venezuela y afirmaron que el país norteamericano no tiene la calidad moral para decir por la nación sudamericana.

Los manifestantes, integrantes de la Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales (CCAOS) se pronunciaron por las acciones emprendidas por EU desde el pasado 3 de enero cuando atacaron las bases militares en Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro, no obstante, reiteraron que solo hay un trasfondo económico y no una acción genuina por ayudar al país.

El integrante, Antonio García, comentó que Estados Unidos está actuando así por un conflicto económico fuerte con China y con el control de Venezuela y otros países de América Latina pretende recuperarse de la crisis.