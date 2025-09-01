¿Estudias en la UMSNH? Vacúnate contra sarampión, rubéola, hepatitis B y COVID

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a través de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas “Dr. Ignacio Chávez”, anunció la realización de una Jornada de Vacunación dirigida a toda la comunidad universitaria.
La actividad se llevará a cabo los días martes 2 y miércoles 3 de septiembre de 2025, en un horario de 10:00 a 13:00 horas, en la Aduana de la Facultad.
Durante la jornada se aplicarán dosis contra sarampión, rubéola, hepatitis B, tétanos (Td) y COVID (Abdala), con el fin de reforzar la protección de estudiantes, personal académico, administrativo y de apoyo.
Autoridades universitarias señalaron que esta iniciativa forma parte de las acciones de prevención en salud que impulsa la institución, en coordinación con instancias sanitarias, para garantizar el bienestar de la comunidad nicolaita.
SHA