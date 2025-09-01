¿Estudias en la UMSNH? Vacúnate contra sarampión, rubéola, hepatitis B y COVID

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a través de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas “Dr. Ignacio Chávez”, anunció la realización de una Jornada de Vacunación dirigida a toda la comunidad universitaria.

La actividad se llevará a cabo los días martes 2 y miércoles 3 de septiembre de 2025, en un horario de 10:00 a 13:00 horas, en la Aduana de la Facultad.

Durante la jornada se aplicarán dosis contra sarampión, rubéola, hepatitis B, tétanos (Td) y COVID (Abdala), con el fin de reforzar la protección de estudiantes, personal académico, administrativo y de apoyo.