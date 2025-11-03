Estudiantes se unen y alzan la voz para exigir justicia por Carlos Manzo

Las actividades se realizaron a la una de la tarde y, con sombreros y cartulinas con diferentes consignas, exigieron dar con el responsable intelectual del asesinato de Manzo. Además, aseguraron que Uruapan, el municipio de Manzo, no está solo y seguirán en lucha y protesta.

"¡Uruapan no está solo!", gritaron al llegar las dos agrupaciones al primer cuadro de la ciudad. Además, hicieron un llamado a la gente y a los estudiantes a alzar la voz por la violencia y la inseguridad que se vive en el estado, y que le ha quitado la vida a muchas personas.

"Levantamos la voz por la gente que ya no está y que fue víctima de algún homicidio o desaparición, y que sepa el municipio de Uruapan que no está solo", dijo una de las jóvenes que llevaba una fotografía del edil.