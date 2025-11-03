Estudiantes se unen y alzan la voz para exigir justicia por Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cientos de jóvenes estudiantes de por lo menos 10 universidades en Michoacán se unieron este lunes para marchar en Morelia y exigir justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre.
En la capital michoacana se llevaron a cabo dos marchas de forma simultánea: una partió del monumento a Lázaro Cárdenas y la segunda desde la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), ambas rumbo a Palacio de Gobierno.
Las actividades se realizaron a la una de la tarde y, con sombreros y cartulinas con diferentes consignas, exigieron dar con el responsable intelectual del asesinato de Manzo. Además, aseguraron que Uruapan, el municipio de Manzo, no está solo y seguirán en lucha y protesta.
"¡Uruapan no está solo!", gritaron al llegar las dos agrupaciones al primer cuadro de la ciudad. Además, hicieron un llamado a la gente y a los estudiantes a alzar la voz por la violencia y la inseguridad que se vive en el estado, y que le ha quitado la vida a muchas personas.
"Levantamos la voz por la gente que ya no está y que fue víctima de algún homicidio o desaparición, y que sepa el municipio de Uruapan que no está solo", dijo una de las jóvenes que llevaba una fotografía del edil.
La marcha avanzó muy rápido por las principales avenidas: la Francisco I. Madero y Acueducto. En el caso de los estudiantes que salieron desde el monumento a Lázaro Cárdenas, hicieron una breve parada en el Colegio de San Nicolás, donde gritaron la porra de la universidad: "Pis, pas, pis, pas, calis, calas, shhhhhh, San Nicolás".
Uno de los jóvenes manifestantes refirió que acudían cientos de estudiantes de diversas universidades, entre ellas la UMSNH, el Instituto Tecnológico de Morelia, la Universidad de Morelia, entre otras. Los de la Facultad de Derecho arribaron primero a Palacio de Gobierno, mismo que estaba protegido por vallas metálicas.
Apenas esta mañana, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que todas las manifestaciones son legítimas, pero aseguró que no van a permitir la violencia ni el uso de bombas molotov para generar situaciones "incendiarias", como la que se registró ayer en Morelia.
rmr