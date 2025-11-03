Estudiantes retiran vallas e intervienen Palacio de Gobierno y el Congreso para exigir seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Poco después de medio día, los estudiantes de diferentes universidades en Morelia salieron en marcha este lunes rumbo a Palacio de Gobierno. La manifestación era para exigir justicia por el homicidio del edil de Uruapan, Carlos Manzo, pero también seguridad en Michoacán: los jóvenes retiraron las vallas y rompieron vidrios en el edificio.

Las consignas en contra del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, no cesaron, en torno a una fallida estrategia de seguridad, pero pronto, el humo del gas pimienta que lanzaron los elementos de seguridad que resguardaban Palacio de Gobierno alcanzó varios rincones del Centro Histórico para replegar a los y las jóvenes e impedir que entraran al edificio.