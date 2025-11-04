Estudiantes de Derecho exigen mejores condiciones en la Facultad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde la mejora de las instalaciones en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el anexo ubicado en la calle Revillagigedo, garantizar seguridad en las calles aledañas, que realmente haya clases y acompañamiento jurídico, así como la liberación inmediata de los detenidos por las manifestaciones, son las demandas de los jóvenes estudiantes de la Facultad.
A las 7:00 de la mañana de este martes, los jóvenes bloquearon la calle Revillagigedo, permitiendo la entrada y salida del anexo de la Facultad de Derecho, donde fueron escuchados por las autoridades nicolaitas en espera de concretar un foro de atención a sus denuncias.
Varios encapuchados tomaron la palabra y leyeron uno a uno las demandas.
La primera fue que haya mayor seguridad en las calles aledañas al anexo de la Facultad, debido a que ha habido asaltos a los estudiantes; guardia con dos a tres integrantes por turno fue la solicitud.
También pidieron mejoras en la infraestructura, tanto del anexo como de las instalaciones centrales.
Y que los docentes de la Facultad realmente den clases y no justifiquen su falta con eventos públicos.
Las autoridades de la Facultad y maestros atendieron a los estudiantes, con quienes acordaron atender sus solicitudes, además de concretar un foro para conocer el nombre de aquellos docentes que no cumplen con su deber de enseñar y formar.
