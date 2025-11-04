Estudiantes de Derecho exigen mejores condiciones en la Facultad

Varios encapuchados tomaron la palabra y leyeron uno a uno las demandas.

La primera fue que haya mayor seguridad en las calles aledañas al anexo de la Facultad, debido a que ha habido asaltos a los estudiantes; guardia con dos a tres integrantes por turno fue la solicitud.

También pidieron mejoras en la infraestructura, tanto del anexo como de las instalaciones centrales.

Y que los docentes de la Facultad realmente den clases y no justifiquen su falta con eventos públicos.