Estrenarán en Morelia Frankenstein de Guillermo del Toro en el Festival de Cine

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2025, que se llevará a cabo del 10 al 19 de octubre en formato presencial y con funciones virtuales a través de nuestrocine.mx, se estrenará en México la esperada película Frankenstein, dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro.

La información fue dada a conocer este día en rueda de prensa, aunque no se especificó aún la fecha del estreno.

Frankenstein tuvo su premier mundial en el Festival de Venecia el pasado 30 de agosto, fecha simbólica al coincidir con el Día de Frankenstein, en honor al nacimiento de Mary Shelley. La cinta llegará a salas de cine el 17 de octubre y se estrenará en plataforma de streaming el 7 de noviembre.

La nueva versión del clásico literario es protagonizada por Oscar Isaac como el doctor Víctor Frankenstein, Jacob Elordi como la criatura, Mia Goth y Christoph Waltz. La película ha sido aclamada por su enfoque poético y humano del relato, destacando por el uso de efectos prácticos, una atmósfera gótica y una dirección profundamente emocional por parte de Del Toro.