Morelia

¡Estrena tu nuevo hogar con descuentos en Torre Granite y Torre Alba, en Morelia!

Departamentos modernos con amenidades, áreas verdes y espacios de convivencia
¡Estrena tu nuevo hogar con descuentos en Torre Granite y Torre Alba, en Morelia!
CORTESÍA
Josimar Lara
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si buscas un departamento con diseño moderno, espacios funcionales y todas las comodidades, esta es tu oportunidad. Torre Granite y Torre Alba, dos desarrollos de vivienda en Morelia, ofrecen descuentos exclusivos por tiempo limitado.

CORTESÍA

En Torre Granite, lista para entrega inmediata, podrás aprovechar un descuento de 100 mil pesos en departamentos que incluyen:

  • Cocina integral

  • Sala-comedor

  • Dos recámaras (principal con baño completo y recámara secundaria)

  • Cuarto de servicio

  • Segundo baño completo

CORTESÍA

Este concepto ejecutivo se complementa con amenidades exclusivas: salón social, gimnasio, oficinas de coworking, área de recepción, espacio de resguardo, sanitarios de uso común y dos cajones de estacionamiento por departamento.

CORTESÍA

Por su parte, Torre Alba se encuentra en etapa de preventa, vigente de marzo a octubre, y ofrece un descuento de 120 mil pesos. Sus departamentos cuentan con:

  • Recámara principal con balcón

  • Recámara secundaria

  • Sala con balcón

  • Cocina integral y comedor

  • Patio de servicio

  • Dos cajones de estacionamiento

  • Elevador

CORTESÍA

El proyecto está diseñado con un concepto familiar, que integra áreas verdes, juegos infantiles, parque canino y un fogatero. Además, cuenta con casa club para la organización de reuniones y eventos sociales.

Para mayores informes y ventas comunícate al número: 443 202 6161.

BCT

Morelia
Torre Granite
Torre Alba

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com