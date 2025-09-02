¡Estrena tu nuevo hogar con descuentos en Torre Granite y Torre Alba, en Morelia!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si buscas un departamento con diseño moderno, espacios funcionales y todas las comodidades, esta es tu oportunidad. Torre Granite y Torre Alba, dos desarrollos de vivienda en Morelia, ofrecen descuentos exclusivos por tiempo limitado.
En Torre Granite, lista para entrega inmediata, podrás aprovechar un descuento de 100 mil pesos en departamentos que incluyen:
Cocina integral
Sala-comedor
Dos recámaras (principal con baño completo y recámara secundaria)
Cuarto de servicio
Segundo baño completo
Este concepto ejecutivo se complementa con amenidades exclusivas: salón social, gimnasio, oficinas de coworking, área de recepción, espacio de resguardo, sanitarios de uso común y dos cajones de estacionamiento por departamento.
Por su parte, Torre Alba se encuentra en etapa de preventa, vigente de marzo a octubre, y ofrece un descuento de 120 mil pesos. Sus departamentos cuentan con:
Recámara principal con balcón
Recámara secundaria
Sala con balcón
Cocina integral y comedor
Patio de servicio
Dos cajones de estacionamiento
Elevador
El proyecto está diseñado con un concepto familiar, que integra áreas verdes, juegos infantiles, parque canino y un fogatero. Además, cuenta con casa club para la organización de reuniones y eventos sociales.
Para mayores informes y ventas comunícate al número: 443 202 6161.
