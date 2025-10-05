Estrategia vial en zona del Obelisco, en Morelia, mejora tiempos de traslado: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A una semana de su implementación, la estrategia vial en la zona del Obelisco a Lázaro Cárdenas, en Morelia, registra resultados positivos con un ahorro de hasta 15 minutos en los tiempos promedio de traslado por la zona, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del estado, Gladyz Butanda Macías.

Detalló que la reubicación y el reordenamiento de las paradas del transporte público en esta área de alta circulación, la reconfiguración vial y señalización de cruces seguros, han generado beneficios tangibles, lo que mejora significativamente la operación del servicio y la movilidad general de la zona.