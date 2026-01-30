"Estoy de acuerdo con sanción al 'Spaguetti': borrar lo que rayó", dice edil de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En conferencia de prensa, Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, habló sobre el reciente caso de un joven que fue detenido por grafitear las paredes del Centro Histórico de la ciudad con la palabra "Spaguetti", y luego de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán iniciara una investigación por la exposición mediática del hombre, quien estaba cumpliendo una sanción cívica bajo custodia policial.
Martínez Alcázar señaló que el caso no fue generado por la administración municipal y recordó que anteriormente ya hubo otro incidente similar en el que se grafiteó la catedral de Morelia, el cual recibió un tratamiento similar, aunque no con la misma cobertura mediática.
En cuanto a la reacción de la ciudadanía, el alcalde expresó que la mayoría de los morelianos están molestos con el daño que los grafitis causan a la ciudad.
Aseguró que está de acuerdo con la sanción impuesta al joven: borrar lo que él mismo había rayado, y añadió que también recibirá apoyo psicológico para redirigir su talento de manera positiva, como ocurrió con un caso anterior, en el que un joven que grafiteó la catedral fue canalizado al Centro Sport para desarrollar su arte.
El presidente municipal destacó que la práctica de grafitear las fachadas de casas o propiedades privadas no debe ser tolerada, ya que esto daña el patrimonio de la ciudad y la convivencia entre los habitantes. Sin embargo, también hizo un llamado a respaldar el arte urbano, y reconoció a jóvenes como Chous, un artista local que ha llevado su talento internacional, pintando murales en lugares icónicos como el estadio Bernabéu en Madrid, España.
Martínez concluyó subrayando que es necesario encontrar un equilibrio entre el respeto al espacio público y el apoyo al talento artístico de los jóvenes, quienes pueden convertir el grafiti en una expresión cultural que enriquezca la ciudad.
RYE-