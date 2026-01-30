"Estoy de acuerdo con sanción al 'Spaguetti': borrar lo que rayó", dice edil de Morelia

Martínez Alcázar señaló que el caso no fue generado por la administración municipal y recordó que anteriormente ya hubo otro incidente similar en el que se grafiteó la catedral de Morelia, el cual recibió un tratamiento similar, aunque no con la misma cobertura mediática.

En cuanto a la reacción de la ciudadanía, el alcalde expresó que la mayoría de los morelianos están molestos con el daño que los grafitis causan a la ciudad.

Aseguró que está de acuerdo con la sanción impuesta al joven: borrar lo que él mismo había rayado, y añadió que también recibirá apoyo psicológico para redirigir su talento de manera positiva, como ocurrió con un caso anterior, en el que un joven que grafiteó la catedral fue canalizado al Centro Sport para desarrollar su arte.