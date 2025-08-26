Estos son los precios y zonas para el Morelia vs Mineros en el Estadio Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia se prepara para enfrentar a los Mineros de Zacatecas este sábado 30 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio Morelos, como parte de la Jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX.
Los boletos ya están disponibles a través de la plataforma Boletomóvil y en Caja Morelia Valladolid. Los precios varían según la zona del estadio, y se contempla también un costo especial para personas con discapacidad.
General Norte y Sur: $140
Preferente Oriente: $200
Preferente Poniente: $160
Platea Oriente: $275
Platea Poniente: $200
VIP: $400
Personas con discapacidad: $70
El Estadio Morelos se dividirá en zonas claramente señaladas para facilitar la ubicación del público, con espacios preferentes, plateas y gradas generales disponibles. Se espera una importante asistencia de la afición canaria.
Los aficionados pueden adquirir sus entradas en línea a través del enlace: https://bit.ly/3JxUpAq
SHA