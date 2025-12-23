Estos son los horarios de las misas navideñas en la Catedral de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Catedral de Morelia anunció los horarios de las celebraciones litúrgicas con motivo de la Navidad, invitando a la ciudadanía a conmemorar el nacimiento de Jesucristo en comunidad. Como cada año, se llevarán a cabo diversas misas tanto en Nochebuena como el 25 de diciembre.

A través de sus redes sociales, la Arquidiócesis informó que la Misa de Nochebuena será el 24 de diciembre a las 8:00 de la noche, dentro de la Catedral Metropolitana. Esta celebración es considerada por muchas comunidades como la tradicional “Misa de Gallo”, aunque en sentido litúrgico, este término se reserva para la misa que ocurre exactamente a medianoche.