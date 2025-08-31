Estos puntos de Morelia registraron encharcamientos tras lluvia del domingo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las lluvias registradas esta tarde en la capital michoacana ocasionaron encharcamientos en distintos puntos de la ciudad, lo que ha complicado la circulación vehicular en avenidas de alto tránsito.

En la zona sur de la capital, la calzada La Huerta presentó acumulación de agua en varios tramos, lo que obligó a los automovilistas a reducir la velocidad y tomar precauciones.

Al poniente, la avenida Francisco I. Madero Poniente registró encharcamientos importantes tanto en su cruce con la avenida San Juanito Itzicuaro como en las inmediaciones de la Universidad Vizcaya de las Américas, dentro de la colonia Los Ejidos.

De igual manera, en la zona norte se reportó afectación en la avenida Torreón Nuevo, a la altura de la tienda Soriana, donde el tránsito vehicular avanzó con lentitud debido al nivel del agua.