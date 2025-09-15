Estos escritores de talla nacional e internacional participarán en Feria del Libro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Diversos escritores y escritoras de talla nacional e internacional estarán presentes en la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm), evento que es organizado por el Gobierno Municipal que encabeza el presidente Alfonso Martínez Alcázar, por medio de la Secretaría de Cultura (SeCultura).

Fátima Chávez Alcaraz, titular de SeCultura Morelia, adelantó que la Feria del Libro iniciará con presencia internacional con el conversatorio sobre la vida y obra del escritor portugués Afonso Cruz; mientras que para la clausura estará la escritora Patricia Portela. Ambas actividades están programadas en el Ágora Principal, que se ubicará a un costado de la Catedral.

Chávez Alcaraz agregó que esta cuarta edición de la Fillm también contará con un amplio repertorio de actividades dirigidas a todo tipo de público, tras resaltar la presencia de reconocidos periodistas como Leonardo Curzio y Aníbal Gutiérrez, quienes presentarán “El mejor país del mundo”, el 27 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Ágora Principal.

“En esta publicación, los periodistas analizan la situación y los retos de México en el contexto de la transición presidencial, frente a temas como la violencia, las finanzas públicas, la corrupción y la polarización social, bajo la administración de la actual presidenta de México”, explicó la funcionaria municipal.

Agregó que Nacho Lozano es otro de los periodistas que estarán en esta IV Fillm, quien presentará su libro “Macho Menos”, el 27 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Ágora Principal; además que impartirá la conferencia “Periodismo, reflexión y debate”, a las 12:00 horas del mismo día en el Salón Hotel Grand Cantalagua, actividad para la que se requiere un registro previo, el cual se puede hacer en el siguiente enlace: https://acortar.link/PjzpuG

También el 27 de septiembre, a las 17:00 horas, el zoólogo y naturalista, Andrés Cota Hiriart, presentará su interesante libro “Fieras Interiores”, publicación considerada por la comunidad literaria tanto “fascinante como perturbadora”, en la que entreteje aspectos del cuerpo humano, habitado por criaturas microscópicas, reflexiones científicas y memorias familiares.

La poetisa mexicana Rocío Cerón presentará la conferencia “Transdimensional. Nuevas escrituras poéticas”, a las 17:00 horas, en el Ágora Principal, el jueves 2 de octubre, en la que abordará la importancia del lenguaje y cómo éste va cambiando con el paso del tiempo.

Andrea Chapela y Manya Loría son otras de las autoras nacionales que también forman parte del programa, así como Antonio Ortuño y Miguel Zunzunegui. Todas las actividades son gratuitas. Para conocer el programa completo, las y los interesados pueden visitar la página: cultura.morelia.gob.mx

RYE