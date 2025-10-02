Esteriliza y vacuna a tu mascota gratis en Morelia: checa cuándo y dónde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de Protección Animal de Morelia (IMPA) anunció una campaña gratuita de esterilización y vacunación antirrábica para animales de compañía, la cual se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de octubre en el Centro Comunitario de Colinas del Sur.

Bajo el lema "Cuidar es proteger", la campaña también incluye:

Charlas de concientización.

Registro de mascotas en el Padrón JUSKAS .

Colocación de chip de identificación .

Entrega de placas QR.

🐶🐱 ¿Cómo agendar?

Las y los interesados deben registrarse previamente enviando un mensaje de WhatsApp al 443 155 3090, a partir del 2 de octubre. Es necesario presentar copia del INE y comprobante de domicilio.