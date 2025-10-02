Morelia

Esteriliza y vacuna a tu mascota gratis en Morelia: checa cuándo y dónde

El Instituto de Protección Animal invita a registrar a las mascotas para acceder a esterilización, chip de identificación y vacunación antirrábica sin costo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de Protección Animal de Morelia (IMPA) anunció una campaña gratuita de esterilización y vacunación antirrábica para animales de compañía, la cual se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de octubre en el Centro Comunitario de Colinas del Sur.

Bajo el lema "Cuidar es proteger", la campaña también incluye:

  • Charlas de concientización.

  • Registro de mascotas en el Padrón JUSKAS.

  • Colocación de chip de identificación.

  • Entrega de placas QR.

🐶🐱 ¿Cómo agendar?

Las y los interesados deben registrarse previamente enviando un mensaje de WhatsApp al 443 155 3090, a partir del 2 de octubre. Es necesario presentar copia del INE y comprobante de domicilio.

El IMPA recordó que estas acciones buscan fortalecer la cultura de tenencia responsable y mejorar el bienestar de perros y gatos en la capital michoacana.

