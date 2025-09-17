Morelia

¡Esteriliza a tu lomito o michi! Jornada gratuita llega a colonia de Morelia

El registro para acceder al servicio gratuito será el 22 de septiembre; la jornada se realizará tres días después en la colonia Jesús Romero Flores
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La organización Hermano Animal A.C., en coordinación con la Secretaría de Salud de Michoacán, anunció una jornada gratuita de esterilización canina y felina, a realizarse el próximo jueves 25 de septiembre de 2025, en la ciudad de Morelia.

El registro previo será el lunes 22 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, y permanecerá abierto hasta agotar fichas. La sede tanto para el registro como para la jornada será el Salón Apaxco, ubicado en Circuito Educadores Mexicanos, esquina calle Artículo Tercero, colonia Prof. Jesús Romero Flores.

📋 Requisitos para la esterilización:

  • Ayuno de 12 horas

  • Mascotas mayores de 3 meses

  • Hembras no lactando

Esta jornada tiene como objetivo reducir la sobrepoblación animal en situación de calle, así como promover la tenencia responsable de mascotas. La esterilización, además de prevenir camadas no deseadas, también ayuda a mejorar la salud de perros y gatos.

Hermano Animal A.C. agradeció el respaldo de la Secretaría de Salud y de colectivos que impulsan el bienestar animal, e invitó a los ciudadanos a participar y difundir la campaña.

Jornada gratuita de esterilización
