¡Esteriliza a tu lomito o michi! Jornada gratuita llega a colonia de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La organización Hermano Animal A.C., en coordinación con la Secretaría de Salud de Michoacán, anunció una jornada gratuita de esterilización canina y felina, a realizarse el próximo jueves 25 de septiembre de 2025, en la ciudad de Morelia.

El registro previo será el lunes 22 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, y permanecerá abierto hasta agotar fichas. La sede tanto para el registro como para la jornada será el Salón Apaxco, ubicado en Circuito Educadores Mexicanos, esquina calle Artículo Tercero, colonia Prof. Jesús Romero Flores.

📋 Requisitos para la esterilización:

Ayuno de 12 horas

Mascotas mayores de 3 meses

Hembras no lactando

Esta jornada tiene como objetivo reducir la sobrepoblación animal en situación de calle, así como promover la tenencia responsable de mascotas. La esterilización, además de prevenir camadas no deseadas, también ayuda a mejorar la salud de perros y gatos.