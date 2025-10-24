Este viernes inicia el Festival de la Calaverita de Azúcar en Morelia

La Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) organiza esta edición del festival que se llevará a cabo de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche, con el objetivo de promover el arte tradicional mexicano, en especial la elaboración de calaveritas de azúcar, además de impulsar la economía local.

Productores, artesanos y emprendedores morelianos participan en este espacio donde, además de adquirir productos hechos a mano, los visitantes pueden conocer el proceso artesanal de las calaveritas, un elemento icónico del altar de muertos y símbolo del sincretismo cultural que caracteriza a esta celebración.

Las calaveritas de azúcar representan parte del legado cultural del Día de Muertos, festividad reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La invitación está abierta al público en general, tanto habitantes de Morelia como turistas, quienes podrán disfrutar de un ambiente familiar, colorido y lleno de identidad mexicana.

