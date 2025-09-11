Este viernes habrá rodada nocturna en Morelia; nivel muy fácil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes por la noche se realizará en la capital michoacana la rodada urbana “Saca la Rila”, organizada por Bicivilízate Michoacán A.C., con el objetivo de fomentar la movilidad sustentable y la convivencia entre ciclistas.

De acuerdo con la convocatoria publicada en redes sociales, la salida será a las 8:00 de la noche desde La OBICIna, ubicada en la calle Rey Caltzontzin #637, colonia Félix Ireta. La rodada iniciará a las 8:30 p.m. y será de nivel “muy fácil”, ideal para quienes apenas comienzan a integrarse a la dinámica de pedalear en grupo.

Los organizadores resaltaron que no es necesario contar con bicicleta propia, ya que se ofrecerá servicio de bici-préstamo con cuota de recuperación, para que nadie se quede fuera de la actividad.

“Lo importante es rodar juntos y disfrutar la ciudad de otra manera”, señalaron en su invitación, al destacar que la rodada busca brindar un espacio seguro y accesible para todas las edades.