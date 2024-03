Este viernes, Feria de la Capirotada y Empanada en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y es así que este viernes 22 de marzo se llevará a cabo en Morelia la quinta edición de la Feria de la Capirotada y Empanada.

Como se recordará, al inicio del mes se anunció este evento que se realizará del 22 al 24 de marzo en la Plaza del Carmen, en la ciudad de Morelia, con horario de 10:00-20:00 horas.

Para esta edición se esperan 20 expositores de diferentes municipios como Morelia, Ciudad Hidalgo, Queréndaro, Zinapécuaro, Santa Ana Maya y Quiroga.