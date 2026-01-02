Este viernes en Morelia habrá clima templado con nubes y claros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 2 de enero, el clima en la capital michoacana se presentará mayormente estable, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día. Las condiciones meteorológicas permitirán realizar actividades cotidianas sin mayores contratiempos, aunque se recomienda tomar precauciones ante los cambios de temperatura a lo largo de la jornada.

Según el pronóstico más reciente, por la mañana se esperan temperaturas cercanas a los 9 grados Celsius, por lo que será necesario usar ropa abrigadora al salir de casa. Conforme avance el día, el ambiente se tornará más templado, alcanzando una temperatura máxima aproximada de 24°C por la tarde.

Durante la noche, el termómetro marcará cerca de 16°C, por lo que la sensación térmica podría disminuir ligeramente, especialmente en zonas altas o abiertas de la ciudad. En este sentido, se recomienda a la población mantenerse abrigada y, en caso de salir por la noche, considerar el uso de chamarras o suéteres.

También se pronostican vientos provenientes del sur con una velocidad promedio de 13 kilómetros por hora. Aunque no se espera que estos vientos generen condiciones extremas, sí podrían provocar una leve sensación de frescor, principalmente en espacios abiertos o en momentos de sombra.

BCT