Este viernes, cielo parcialmente nublado y hasta 28°C en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes, la capital michoacana amaneció con una temperatura de 12°C, pero se espera una jornada cálida, con cielo parcialmente nublado y máximas de hasta 28°C, de acuerdo con el portal especializado Meteored.mx.

A través de su sitio oficial, el portal detalló que desde las primeras horas del día predominaron cielos cubiertos, mientras que a partir de las 9:00 horas se anticipa una progresiva presencia de nubes y claros. El punto más cálido se prevé entre las 13:00 y 15:00 horas, cuando el termómetro alcanzará hasta los 28°C.

Durante el resto de la jornada, las temperaturas descenderán gradualmente hasta los 16°C por la noche, con cielo despejado y condiciones estables.

El viento será leve, proveniente del norte y noreste, con rachas que oscilarán entre los 7 y los 24 km/h en el transcurso del día.

En cuanto a la radiación solar, se alerta que entre las 11:00 y las 14:00 horas el índice de fotoprotección será muy alto, por lo que se recomienda el uso de protector solar, ropa ligera de manga larga y evitar exposición prolongada al sol.

