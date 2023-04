Este será el tema del encendido de Catedral de Morelia, durante la Primavera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado el encendido de la Catedral de Morelia estará acompañado con una nueva melodía, misma que sonará durante toda la temporada.

El tema es instrumental y hace alusión a la primavera como el mismo título de refiere, que es “The Spring” y es interpretada por Sleeping at Last.

Este tema se podrá escuchar cada fin, durante Semana Santa, Pascua y el Día del Niño.