Este sábado, zombies y toritos de petate invadirán el Centro de Morelia

Aunado a esto, indicó que el recorrido iniciará alrededor de las 19:00 horas desde el Jardín Morelos, con el propósito de que, en punto de las 21:00 horas, los contingentes lleguen al primer cuadro de la ciudad para disfrutar del encendido de la Catedral de Morelia.

Respecto a la temática de este año, Dosak Moreno explicó que se decidió incorporar los toritos de petate, por lo que al menos seis estarán presentes durante el recorrido, en el que se espera la participación de más de 10 mil personas caracterizadas.

Para finalizar, el director del Colegio de Morelia extendió una invitación a la ciudadanía para que se sume a esta actividad, y recordó que, desde el viernes 24 de octubre, a partir de las 17:00 horas, también se llevará a cabo en el Colegio el evento “Máscaras del más allá: noche de máscaras y catrinas”, con lucha libre, concurso de catrinas y más actividades.

