Este sábado, zombies y toritos de petate invadirán el Centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 25 de octubre, las calles del Centro Histórico de Morelia se llenarán de “muertos vivientes” con la edición número 14 del Zombie Walk, que este año tendrá como temática principal los tradicionales toritos de petate.
En rueda de prensa, Iván Fernando Barrales Alcántara, director del Colegio de Morelia, precisó que distintas dependencias del ayuntamiento impulsan esta actividad. Además, informó que en la paramunicipal se llevará a cabo un taller de maquillaje básico el 24 de octubre para las y los interesados en este tipo de caracterizaciones típicas de la temporada.
Por su parte, Dosak Moreno, director general del Zombie Walk Morelia, detalló que en esta 14.ª edición las y los participantes podrán integrarse al recorrido aportando un kilo de ayuda en alimentos no perecederos, como arroz, frijoles o productos enlatados, los cuales serán donados al albergue Cristo Abandonado.
Aunado a esto, indicó que el recorrido iniciará alrededor de las 19:00 horas desde el Jardín Morelos, con el propósito de que, en punto de las 21:00 horas, los contingentes lleguen al primer cuadro de la ciudad para disfrutar del encendido de la Catedral de Morelia.
Respecto a la temática de este año, Dosak Moreno explicó que se decidió incorporar los toritos de petate, por lo que al menos seis estarán presentes durante el recorrido, en el que se espera la participación de más de 10 mil personas caracterizadas.
Para finalizar, el director del Colegio de Morelia extendió una invitación a la ciudadanía para que se sume a esta actividad, y recordó que, desde el viernes 24 de octubre, a partir de las 17:00 horas, también se llevará a cabo en el Colegio el evento “Máscaras del más allá: noche de máscaras y catrinas”, con lucha libre, concurso de catrinas y más actividades.
rmr