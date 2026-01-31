Este sábado, temperaturas entre 8°C y 22°C en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 31 de enero, la capital michoacana amaneció cubierta por niebla y una temperatura mínima de 8°C, de acuerdo con el pronóstico meteorológico, conforme avance la mañana se espera que la neblina se disipe y el cielo muestre intervalos nubosos. Las temperaturas irán en aumento y se prevé que el termómetro alcance una máxima de 22°C entre las 14:00 y 15:00 horas.

Durante el mediodía y primeras horas de la tarde, el cielo se mantendrá con nubes dispersas, mientras que el índice de radiación solar será muy alto, por lo que se recomienda utilizar bloqueador, portar ropa ligera de manga larga y mantenerse bien hidratado si se realizan actividades al aire libre.

Por la tarde-noche, el clima en Morelia cambiará nuevamente: el cielo estará parcialmente nublado entre las 17:00 y las 20:00 horas, pero se despejará hacia el final del día. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 12°C hacia la medianoche.

Aunque no se pronostican lluvias ni tormentas para este sábado, se recomienda precaución al conducir por la mañana debido a la niebla, así como tomar medidas ante la variación térmica a lo largo del día.

BCT