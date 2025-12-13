Este sábado se espera clima fresco por la mañana y templado por la tarde en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, se espera un clima medio nublado y sin probabilidad de lluvia en la ciudad de Morelia, con una temperatura máxima de 25°C y mínima de 11°C, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Desde las primeras horas del día se registró un ambiente fresco, con 12°C a las 08:00 horas y presencia de nubes dispersas. A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzó a elevarse, alcanzando 22°C al mediodía y con cielo parcialmente nublado.
Por la tarde, el cielo se tornará más cubierto, manteniéndose entre los 22 y 23 grados, sin cambios importantes en humedad o precipitación. El viento soplará desde el suroeste con una velocidad estimada de 0 a 5 km/h, aunque se esperan rachas moderadas, de hasta 30 km/h en algunas regiones del estado.
mrh