Este sábado se espera clima fresco por la mañana y templado por la tarde en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, se espera un clima medio nublado y sin probabilidad de lluvia en la ciudad de Morelia, con una temperatura máxima de 25°C y mínima de 11°C, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Desde las primeras horas del día se registró un ambiente fresco, con 12°C a las 08:00 horas y presencia de nubes dispersas. A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzó a elevarse, alcanzando 22°C al mediodía y con cielo parcialmente nublado.