Este sábado por la noche, Morelia brillará con empatía e inclusión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La magia de las luces volverá a iluminar el Centro Histórico este sábado 13 de diciembre con el espectáculo Luces de Catedral, un evento organizado por el DIF Morelia que celebra la inclusión, la empatía y la convivencia familiar, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El evento se llevará a cabo a las 21:00 horas frente a la Catedral de Morelia, como ya es tradición cada sábado. Para esta ocasión especial, se reservará un espacio preferencial para personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar que todas y todos puedan disfrutar cómodamente del espectáculo de luz y sonido.

La recomendación oficial es llegar a partir de las 8:00 de la noche, ya que el acceso será controlado y los lugares se asignarán por orden de llegada.

“Bajo el cielo de Morelia nos reuniremos para celebrar juntas y juntos el brillo, la empatía y la inclusión. Este sábado disfruta de Luces de Catedral, un espacio pensado para que todas las familias vivan una noche especial”, compartió el DIF Morelia a través de redes sociales.