Este sábado, Morelia celebra la gastronomía y tradición con el Festival de la Enchilada y la Corunda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este fin de semana, la Plazuela de San Agustín será el punto de encuentro del sabor y la tradición, con el 16° Festival de la Enchilada y la Corunda, organizado por el Gobierno del presidente Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Mercados y Plazas de Morelia.

Este festival, que celebra la riqueza gastronómica de la región y el talento de las cocineras y comerciantes locales, ofrece a morelianas, morelianos y visitantes, una experiencia llena de colores, aromas y música tradicional.

Durante todo el fin de semana, las y los asistentes podrán degustar enchiladas, corundas y otros platillos típicos a precios accesibles, además de disfrutar de un programa variado, con presentaciones musicales y de danza regional.

La venta de alimentos empieza a partir de las 10:00 horas, y los espectáculos artísticos se presentarán de 16:00 a 20:00 horas, en un ambiente familiar, abierto a todo público.