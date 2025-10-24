Este sábado altares y tapetes darán color al Centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de preservar y difundir una de las tradiciones más emblemáticas de la cultura mexicana, la Universidad Montrer (UNIMO) invita a la ciudadanía a su ya tradicional evento “Noche de Muertos”, el cual tendrá lugar este sábado 25 de octubre a las 18:30 horas en la Plaza de Armas, en pleno Centro Histórico de Morelia.

El evento incluirá una exhibición de altares y tapetes, creados por estudiantes y colaboradores de la institución, en honor a las y los difuntos. Además, este año se suma por primera vez la proyección del espectáculo multimedia “La noche nos vuelve a juntar”, una propuesta visual que promete emocionar a los asistentes con imágenes, luz y sonido en torno al Día de Muertos.