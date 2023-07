Este miércoles se reúne edil Alfonso Martínez con gobernador Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este día luego de un mes de espera se podrá concretar la cita del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, con el gobernador del estado, Alfredo Bedolla Ramírez, en la cual el edil expondrá el tema del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales 2023, (Faeispum) y de la construcción del mercado "Independencia".

Luego de que el secretario estatal de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García, expusiera que Morelia y Churumuco quedaron fuera de esta edición por no integrar a tiempo sus expedientes, el edil declaró: “Me voy a esperar a hablar con el gobernador, me gustaría tener ese encuentro, escucharlo, ver cuáles son las alternativas, las razones, si se confirma, con base en eso platicarles los argumentos”.

En tanto informó que no se ha aterrizado el anteproyecto de la reconstrucción o posible nueva construcción del mercado "Independencia" porque no se habían podido comunicar con el mandatario michoacano, y “no se puede empezar un proyecto si no tengo claridad”.

Asimismo recordó que el gobierno estatal hace un mercado en Pátzcuaro que cuesta 300 millones de pesos.

En tanto dijo que siguen en diálogo constante con los locatarios, y es que armar un proyecto puede llevar de 2 a 3 meses, sólo el proyecto arquitectónico, más el tiempo que lleve la socialización con los comerciantes.

