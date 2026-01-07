Este miércoles predominará el cielo soleado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 7 de enero, el clima en Morelia se mantendrá mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán una máxima de 26°C por la tarde, de acuerdo con el portal especializado Meteored.mx.

A lo largo del día, se espera un ambiente cálido con cielo despejado en la mayor parte del municipio. Durante las primeras horas, el termómetro marcará cerca de los 10°C, pero a partir de las 11:00 horas se sentirá un ascenso importante, alcanzando los 23°C. La temperatura máxima de 26°C se prevé alrededor de las 14:00 horas, acompañada de vientos provenientes del sur con velocidades de entre 11 y 34 km/h.

Por la tarde-noche, se pronostican algunas nubes dispersas y un descenso gradual de la temperatura, alcanzando los 15°C hacia las 23:00 horas. Se recomienda a la población tomar precauciones ante los cambios térmicos, especialmente en personas mayores y menores de edad.

Además, el índice de radiación solar (FPS) será bajo durante gran parte del día, con un pico moderado entre las 11:00 y las 14:00 horas, por lo que se sugiere usar protector solar si se realiza actividad al aire libre.

