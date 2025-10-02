Este mes encendido de la Catedral de Morelia se iluminará con “The Champions” de ERA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante este mes de octubre, el encendido de la Catedral de Morelia se amenizará con una versión instrumental de la canción “The Champions” de la agrupación ERA.
La Secretaría de Turismo Municipal confirmó a MiMorelia.com que, durante este mes, dicha melodía acompañará el espectáculo de luces y sonido que se realiza cada sábado a las 21:00 horas.
La pieza se distingue por su dinamismo y toque místico, sello característico del proyecto musical fundado por el compositor francés Eric Levi. En esta ocasión, estará sincronizada con la pirotecnia para ofrecer a los asistentes una puesta en escena que realza la belleza del emblemático inmueble de cantera rosa.
Cabe señalar que la selección musical del encendido cambia mes con mes o en fechas conmemorativas. Por ejemplo, en septiembre se presentó un popurrí de música mexicana, en el Día del Adulto Mayor se utilizó un danzón, y en otras ocasiones se han incluido temas de bandas sonoras de películas animadas.
El encendido de la Catedral es una actividad impulsada por el Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría de Turismo Municipal, y cada semana congrega a cientos de morelianos, turistas y visitantes, consolidándose como uno de los eventos más representativos de la capital michoacana.
mrh