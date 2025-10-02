Este mes encendido de la Catedral de Morelia se iluminará con “The Champions” de ERA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante este mes de octubre, el encendido de la Catedral de Morelia se amenizará con una versión instrumental de la canción “The Champions” de la agrupación ERA.

La Secretaría de Turismo Municipal confirmó a MiMorelia.com que, durante este mes, dicha melodía acompañará el espectáculo de luces y sonido que se realiza cada sábado a las 21:00 horas.

La pieza se distingue por su dinamismo y toque místico, sello característico del proyecto musical fundado por el compositor francés Eric Levi. En esta ocasión, estará sincronizada con la pirotecnia para ofrecer a los asistentes una puesta en escena que realza la belleza del emblemático inmueble de cantera rosa.