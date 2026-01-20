Este mes, DIF Morelia brindó apoyo a dos adultos mayores en situación de calle

"Estuvimos en contacto y se logró localizar a los familiares para resguardarlo. Hay muchas situaciones similares; normalmente, una persona se encuentra en situación de calle por distintos factores, por lo que se activa el protocolo correspondiente […]", compartió.

Aunado a esto, Álvarez Lucio explicó que, cuando se detecta que las personas son originarias de Morelia, se procede de inmediato a la búsqueda del núcleo familiar; en caso de no localizarlo, la persona se canaliza a algún albergue, usualmente al Asilo Miguel Hidalgo o a otro centro con el que se tenga convenio.

En este tenor, el director precisó que durante estas tres semanas de enero de 2026 se han atendido dos casos de adultos mayores en las condiciones antes descritas.

"El otro reporte fue de hace aproximadamente una semana, de una señora que se encontraba en la vía pública y que decía no tener familiares. Al activar el protocolo, Policía Morelia la trasladó al Asilo Miguel Hidalgo y, posteriormente, aparecieron familiares", explicó.

Finalmente, señaló que este tipo de situaciones son recurrentes; sin embargo, destacó que, en la mayoría de los casos, se logra contactar a algún familiar. Indicó que, durante el año pasado, se atendieron 117 personas en situación de calle, de las cuales aproximadamente una quinta parte correspondió a adultos mayores.

rmr