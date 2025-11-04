Este martes, Morelia alcanzará 25°C con cielo mayormente despejado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes se espera un clima contrastante en la capital michoacana, con temperaturas mínimas de 7°C al amanecer y máximas de hasta 25°C por la tarde, según el sitio especializado Meteored.mx.

Durante las primeras horas del día, el cielo se mantendrá parcialmente nublado con una sensación térmica de hasta 8°C. A medida que avance la mañana, las condiciones mejorarán, alcanzando los 18°C hacia las 11:00 horas, mientras que al mediodía el termómetro marcará 24°C con cielo mayormente soleado.

A partir de las 17:00 horas la temperatura comenzará a descender nuevamente, con cielo despejado y una mínima nocturna de 15°C. El viento variará del norte al sur, con rachas de hasta 26 km/h.

Uno de los aspectos más relevantes del día será el nivel de radiación solar, que alcanzará niveles muy altos (FPS 25-50) entre las 11:00 y 17:00 horas, por lo que se recomienda el uso de bloqueador solar, sombrero y ropa protectora si se realiza alguna actividad al aire libre.

