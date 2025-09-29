Este martes, desfile con show aéreo en Morelia; estos serán los accesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morelia se prepara para conmemorar en grande el 260 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, con un desfile cívico-militar que incluirá un espectáculo aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana y un operativo especial con 20 accesos controlados para el público asistente.

Según fuentes militares consultadas por este medio, el desfile contará con la participación de una aeronave Caza C-295 y cuatro aeronaves T-6C+ Texan II, que sobrevolarán el centro histórico de Morelia durante el evento con maniobras de exhibición.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que el operativo de seguridad se llevará a cabo con la instalación de 20 puntos de ingreso ubicados estratégicamente sobre la avenida Francisco I. Madero. Estos puntos contarán con vallas, detectores de metal y máquinas de rayos X para revisión de pertenencias.

Los accesos estarán en los cruces con las siguientes calles: