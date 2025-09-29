Este martes, desfile con show aéreo en Morelia; estos serán los accesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morelia se prepara para conmemorar en grande el 260 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, con un desfile cívico-militar que incluirá un espectáculo aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana y un operativo especial con 20 accesos controlados para el público asistente.
Según fuentes militares consultadas por este medio, el desfile contará con la participación de una aeronave Caza C-295 y cuatro aeronaves T-6C+ Texan II, que sobrevolarán el centro histórico de Morelia durante el evento con maniobras de exhibición.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que el operativo de seguridad se llevará a cabo con la instalación de 20 puntos de ingreso ubicados estratégicamente sobre la avenida Francisco I. Madero. Estos puntos contarán con vallas, detectores de metal y máquinas de rayos X para revisión de pertenencias.
Los accesos estarán en los cruces con las siguientes calles:
Allende
Mariano Michelena
Francisco Zarco
León Guzmán
Guillermo Prieto
Benito Juárez
Abasolo
Belisario Domínguez
Dr. Miguel Silva
Luis Moya
Sor Juan Inés de la Cruz
Juan José de Lejarza
Vasco de Quiroga
Cerrada Hidalgo
Dos accesos en Morelos Sur
Dos accesos en Morelos Norte
Dos accesos en Cuautla
La SSP reiteró que no se permitirá el ingreso con armas de fuego, objetos punzocortantes, fuegos pirotécnicos, drones ni bebidas alcohólicas. Portar objetos indebidos podría conllevar sanciones administrativas o detenciones.
El operativo se desarrollará con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Fiscalía General del Estado, Protección Civil, Policía Municipal y otras autoridades de auxilio.
rmr