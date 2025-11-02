Este domingo, día templado con nubes y claros en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, se espera un día con condiciones estables y cielo parcialmente nublado en la capital michoacana. De acuerdo con los reportes meteorológicos, predominarán los nublados intermitentes sin probabilidad de lluvia.

Durante la mañana, las temperaturas rondarán los 18°C, ambiente que se mantendrá fresco hasta antes del mediodía. En el transcurso de la tarde, el termómetro alcanzará una máxima cercana a los 25°C, ofreciendo un clima templado.

Por la noche, se prevé un ligero descenso, con temperaturas aproximadas a los 17°C, por lo que se recomienda tener a la mano prendas ligeras para mantenerse abrigado, especialmente en zonas abiertas o con poca cobertura urbana.

Además, los vientos del noreste estarán presentes a lo largo del día con una velocidad media de 12 km/h, sin representar riesgo, pero sí con posibles ráfagas suaves que podrían sentirse en espacios amplios y zonas altas de la ciudad.

BCT