Este lunes, sumérgete en la narrativa de Gabriel Rodríguez en el Archivo Histórico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes 10 de noviembre, la capital michoacana será sede del conversatorio “Obra narrativa de Gabriel Rodríguez Liceaga”, destacado escritor mexicano y ganador de múltiples premios literarios.
La cita es a las 17:00 horas en el Archivo Histórico de Morelia, ubicado en Galeana No. 302, en el Centro Histórico. La entrada es libre.
Gabriel Rodríguez Liceaga ha sido reconocido con el Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí 2012 por Perros sin nombre, el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez 2015 con ¡Canta, herida! y el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2017 por su novela Aquí había una frontera.
Durante el conversatorio se abordará su obra narrativa más reciente, incluidos títulos como Sismo entre simulacros y La sombra de los planetas. El autor estará acompañado por la escritora y mediadora de lectura, Mtra. Yunuen Viridiana Gómez Raya.
