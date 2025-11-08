Este lunes, sumérgete en la narrativa de Gabriel Rodríguez en el Archivo Histórico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes 10 de noviembre, la capital michoacana será sede del conversatorio “Obra narrativa de Gabriel Rodríguez Liceaga”, destacado escritor mexicano y ganador de múltiples premios literarios.

La cita es a las 17:00 horas en el Archivo Histórico de Morelia, ubicado en Galeana No. 302, en el Centro Histórico. La entrada es libre.