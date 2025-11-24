Este lunes predominará el sol en Morelia, con máxima de 26°C

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes se espera un día mayormente soleado en la capital michoacana, con una temperatura máxima de 26°C y mínima de 10°C, de acuerdo con el sitio especializado Meteored.mx.

Durante las primeras horas de la mañana, el termómetro marcará entre 11 y 17 grados, con cielos parcialmente nublados. A partir de las 11:00 horas, predominará el cielo despejado con algunas nubes, alcanzando los 23°C. La temperatura máxima se registrará alrededor de las 14:00 horas.

Los vientos provendrán del sur con ráfagas de entre 7 y 42 km/h, lo que podría generar sensación térmica variable en distintos momentos del día.

Meteored.mx también advierte sobre niveles altos de radiación UV entre las 11:00 y las 14:00 horas, por lo que se recomienda el uso de protector solar, ropa ligera de manga larga y sombrero o gorra si se realizan actividades al aire libre.

Durante la noche, el clima se tornará más fresco, con cielo despejado y temperaturas cercanas a los 15°C.

rmr