Este lunes Morelia amanece con cielo medio nublado y posible lluvia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes 2 de febrero, la ciudad de Morelia registrará un cielo medio nublado con temperaturas que oscilarán entre los 25°C como máxima y 5°C como mínima, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se prevé una probabilidad de lluvia del 90%, con una acumulación estimada de 8 litros por metro cuadrado. El viento soplará desde el oeste a una velocidad promedio de 5 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 22 km/h.