Este lunes Morelia amanece con cielo medio nublado y posible lluvia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes 2 de febrero, la ciudad de Morelia registrará un cielo medio nublado con temperaturas que oscilarán entre los 25°C como máxima y 5°C como mínima, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se prevé una probabilidad de lluvia del 90%, con una acumulación estimada de 8 litros por metro cuadrado. El viento soplará desde el oeste a una velocidad promedio de 5 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 22 km/h.
Ante estas condiciones, se recomienda a la población portar paraguas o impermeable, así como tomar precauciones al conducir, debido a posibles encharcamientos o visibilidad reducida.
Martes 3 de febrero: Se espera un día poco nuboso, con temperatura máxima de 25°C y mínima de 7°C. No se prevén lluvias.
Miércoles 4 de febrero: Regresan las lluvias con una probabilidad del 75% y una acumulación de 8 litros/m². Viento con ráfagas de hasta 31 km/h.
Jueves 5 de febrero: Continuará el cielo medio nublado, con lluvias moderadas (3 litros/m²) y probabilidad de precipitación del 25%.
SHA